Gershwin Piano Quartet in Göppingen

Das Gershwin Piano Quartet ist eine Formation von vier Pianisten, die an vier Flügeln ihre eigenen Arrangements von bekannten Werken aus der gesamten Musikgeschichte präsentieren. Mit seiner Mischung aus klassischer Virtuosität und jazziger Improvisationslust, einer Kombination aus lyrischer Versonnenheit und unwiderstehlichem rhythmischen Drive sorgt es bei seinen Konzerten weltweit regelmäßig für Furore. André Desponds gründete das Ensemble 1996 in Zürich. Die ersten Konzerte konzentrierten sich noch ganz auf die Musik des Namensgebers George Gershwin, die mit ihrer stilistischen Offenheit noch immer einen wichtigen Bestandteil des Repertoires der Gruppe darstellt. Im Laufe der Jahre hat sich die Palette aber zusehend erweitert und umfasst inzwischen so unterschiedliche Musik wie eine eine auf zwei Sätze zusammengezogene Bearbeitung von Beethovens 5. Sinfonie.

Mi. 3. Juli, 20 Uhr, Stadthalle, Göppingen, www.goeppingen.de