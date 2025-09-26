Gery Gerspitzer, 04.10.25

Er ist der symphatische niederbayerische Barde, den jeder kennt. Nicht nur ein gewichtiger Könner an seiner Gitarre, sondern auch ein Wortakrobat. Ein Tausendsassa und der eigentliche Erfinder des bayrischen Musik-Kabaretts – Fredl Fesl! Sobald er das Fensterln bei der Liesl oder die Moritat vom Ritter Hadubrand besang, hatte er das lachende Publikum auf seiner Seite. Seit März 2018 geht Gery Gerspitzer mit seinem »Fredl Fesl-Abend« erfolgreich auf Tour und sorgt mit den unvergesslichen Liedern für kurzweilige Abende mit Lachgarantie.

Sa. 4. Oktober, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim, convenartis.de