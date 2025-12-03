Geschenk-Tipp zu Weihnachten: Verschenken Sie gemeinsame Zeit bei einer Veranstaltung im Uditorium!

Ihnen fehlt noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben? Der Tipp: Verbringen Sie gemeinsam schöne Stunden im Uditorium:

KANAREN - In 7 Inseln um die Welt. Eine Film- und Fotoshow von laif-Fotograf André Schumacher am Donnerstag, 29. Januar 2026 um 20 Uhr im Uditorium

Die Kanaren kennt jeder. Urlaub, Sommer, Sonnenschein – volle Strände. Mehr als 10 Millionen Touristen reisen jedes Jahr auf die Inseln des ewigen Frühlings und sehen meist doch nur die Kante ihres Swimmingpools. Ein großer Fehler!

Auf einer sechsmonatigen Wanderung hat Weltenbummler André Schumacher herausgefunden: In Wahrheit sind die Kanarischen Inseln völlig anders, als die meisten von uns glauben. Eine Reise zum Mond beispielsweise kann man sich sparen. Ebenfalls Ausflüge in die Urwälder Costa Ricas oder die Weite der Sahara.

Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Vortrag – eine Mischung aus Fotos, Videos, Zeitraffer-Aufnahmen und von Hand animierten Trickfilmen – und jede Menge Spaß!

15. Uhinger Schlagerfrühling am Samstag, 21. März 2026 um 19 Uhr

In diesem Jahr feiert der erfolgreiche „Uhinger Schlagerfrühling“ ein kleines Jubiläum: Bei der 15. Auflage der beliebten Konzertreihe sorgen zwei etablierte Schlagergrößen für Stimmung im Uditorium.

Petra Frey gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gesichtern der Musik- und TV-Landschaft. Gute Laune, Charme, Intellekt und Ausstrahlung – das ist die Mischung, mit der sie das Publikum begeistert. "Die Fischer von San Juan" machten Tommy Steiner auf einen Schlag berühmt. Zur "Goldenen Eins" der ZDF-Hitparade kam u.a. die "Goldene Stimmgabel" - die Liste seiner Auszeichnungen, aber auch seiner erfolgreichen Songs ist lang. Gastgeber Steffen Kohl wird wieder immer gut gelaunt und musikalisch durch den Abend führen.

Tickets für beide Veranstaltungen sind an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich.