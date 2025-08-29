Gestillte Sehnsucht in Bad Rappenau (18.9.25)

Was für eine kongeniale Kombination, was für eine Melodik: Bei diesem Konzert entführen Bratschist Götz Engelhardt, der Klarinettist Manfred Lindner und der Pariser Pianist Ingmar Lazar mitten ins Herz der Deutschen Romantik: Neben Max Bruchs »8 Stücken« (in Auswahl) erklingen die Phantasiestücke op.73 nebst den Märchenerzählungen op. 113 von Robert Schumann, die Klaviervariationen op.54 von Felix-Mendelssohn-Bartholdy, sowie »Gestillte Sehnsucht« von Johannes Brahms.

Do. 18. September, 19:30 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau, pyramide.hn