Giora Feidman in Heilbronn & Schwäbisch Hall

Mit ihrem neuen Konzertprogramm »For a Better World« schlagen Giora Feidman und der iranische Komponist Majid Montazer ein weiteres bedeutendes Kapitel ihrer künstlerischen Zusammenarbeit auf. Nach den Erfolgsprogrammen »Friendship« und »Revolution of Love« führen sie ihre musikalische Botschaft fort: ein leidenschaftliches Plädoyer für Frieden, Menschlichkeit und Hoffnung. Mehr als 150.000 Konzertbesucher haben die bisherigen Programme erlebt – ein beeindruckender Beleg für die emotionale Kraft und internationale Strahlkraft dieser außergewöhnlichen Vision.

Sa. 9. Mai, 20 Uhr, Kilianskirche, Heilbronn

So. 10. Mai, 19 Uhr, Hospitalkirche, Schwäbisch Hall

