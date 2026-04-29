Gipsy Kings, 24.05.26

Tonino Baliardo prägt seit den Anfängen den Sound der Gipsy Kings als Gründer, Gitarrist und Hauptkomponist. Mit seiner Mischung aus Flamenco und Rumba machte er die Band weltweit bekannt und beeinflusste Generationen. Über 20 Millionen verkaufte Alben sowie Auszeichnungen wie Grammy und Latin Grammy unterstreichen seinen Erfolg. Heute richtet sich der Blick nach vorn: Gemeinsam mit der nächsten Generation der Familie verbindet Baliardo Tradition mit frischer Energie. Die »Historia Club Tour« setzt auf Nähe und intensive Live-Atmosphäre. So bleibt die Musik der Gipsy Kings lebendig – als kraftvolle Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart.

Gipsy Kings, So. 24. Mai, 20 Uhr, LKA Longhorn, Stuttgart, lka-longhorn.de