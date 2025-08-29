Gitarrenvirtuose Julian Sas feiert Jubiläum, 19.09.25

Julian Sas’ unverwechselbarer Klang – eine gekonnte Mischung aus Eigenkompositionen und Covern von R&B-Ikonen – tönt bereits seit Jahrzehnten im Reigen der ganz Großen und ist dennoch aktueller denn je. Schnelle Gitarrenriffs tanzen geschickt mit ergreifenden Blues-Soli im klassischen Trio-Format: Bass, Schlagzeug und Gitarre. Absolut Oldschool und doch auf dem Gipfel modernster Audiotechnik – gleichermaßen kraftvoll im Sound wie differenziert im Klang. Im Laufe der Jahre wurde Julian Sas von einer breiten Palette musikalischer Einflüsse geprägt, darunter Blues, Rock, Heavy Metal, Jazz und mehr. Bereits mit 13 Jahren begann er, in Bands zu spielen, und entwickelte sich zu einem talentierten Gitarristen und Sänger. Sein dreißigjähriges Jubiläum wird in Form einer ausgedehnten Tournee gefeiert – mit Liedern aus dem Repertoire, das dieser geborene Musiker in 30 Jahren und auf 16 Alben geschaffen hat.

Julian Sas, Fr. 19. September, 21 Uhr, Miev, Geislingen, miev.info