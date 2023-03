Gleich zwei frische Berliner Acts im Bix Jazzclub

Die Berliner Sängerin und Produzentin Leona Berlin begeistert mit ihrem atmosphärisch dichten Alternative R’n’B. Inspiriert von ihren Wurzeln im Hip-Hop und Soul bewegt sie sich mit Leichtigkeit über stilistische Grenzen hinweg und kreiert ihr eigenes Sounduniversum. Begleitet wird die Ausnahmekünstlerin an diesem Abend vom Berliner Drummer und Produzent Margo. Sein Projekt kombiniert viele seiner musikalischen Einflüsse wie Herbie Hancock, J Dilla und Chris Dave. In seiner Musik treffen spacige Jazzwelten auf pumpende Hip-Hop-Beats und seine Live-Recordings vermischen sich mit abstrakten synthetischen Produktionen. Die beiden Berliner Acts erschaffen gerade in ihrer Kombination ein einzigartiges Klangerlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. alh

Leona Berlin x Magro, Do. 6. April, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart,

www.bix-stuttgart.de

Moritz verlost 2x2 Tickets, www.moritz.de/verlosungen