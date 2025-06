Glenn Miller Orchestra: For Swinging Dancers, 03.08.25

Nach über 40 Jahren und mehr als 5.200 Konzerten durch ganz Europa ist Wil Salden in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Uli Plettendorff, der seit den Anfängen des Glenn Miller Orchestras als Posaunist dabei ist, führt die Tradition nun als neuer Bandleader fort. In der Spielzeit 2025/26 wird das Glenn Miller Orchestra wieder auf großer Europa-Tournee sein, um die Menschen aller Altersstufen rund um den Globus zu begeistern. Der unverwechselbare, auffallend harmonische und zugleich elektrisierende Sound bringt das Lebensgefühl der 40/50er Jahre zurück und lässt von der ersten Minute keinen Zweifel an dem Können der exzellenten Musiker. In der großen Big Band Besetzung werden zeitlose Welthits wie: In The Mood, Pennsylvania 6-5000, Moonlight Serenade, St. Louis Blues March, American Patrol u. v. m. präsentiert.

So. 3. August, 19.30 Uhr, Kurhaus – Großer Kursaal, Bad Mergentheim, www.glenn-miller.de