Glenn Miller Orchestra in Neckarsulm (8.12.26)

Fast 90 Jahre nach der Gründung sind Glenn Miller und sein Orchester bis heute die unbestrittenen »Kings of Swing« und bereichern die Musikwelt mit unzähligen unvergesslichen Songs und Arrangements. Mit seinem Programm »Swing Forever« präsentiert das Original Glenn Miller Orchestra Highlights wie »In the Mood«, »Moonlight Serenade«, »Chattanooga Choo Choo«, »Pennsylvania 6-5000«, »Tuxedo Junction« oder »American Patrol« und bringt damit bis heute jeden Konzertsaal zum Toben. Die Mischung von »knallenden« Trompeten und den berühmten vier Saxophonen und einer Klarinette geht vom Gehörgang geradewegs in die Beine.

Di. 8. Dezember, 20 Uhr, Kultursaal »Ballei«, Neckarsulm

www.glenn-miller.de