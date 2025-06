Glenn Miller Orchestra in Tamm (28.7.25)

Nach über 40 Jahren und mehr als 5.200 Konzerten durch ganz Europa ist Wil Salden in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Uli Plettendorff, der seit den Anfängen des Glenn Miller Orchestras als Posaunist dabei ist, führt die Tradition nun als neuer Bandleader fort. Bei dem Programm BEST OF … ist der Schwerpunkt der Show natürlich die Musik von Glenn Miller, der schon zu Lebzeiten mit dem von ihm kreierten unverkennbaren Sound zur Ikone der Big Band Ära wurde. Neben instrumentalen Titeln wird auch der vokale Teil nicht vernachlässigt. Die Bandsängerin und die fünfstimmige Vocalgroup »Moonlight Serenaders«, im Stil der Modernaires, sind weitere Highlights um in die Zeit vergangener Jahrzehnte zurückzukehren. Kurz zusammengefasst: eine grandiose Show im Sweet und Swing Sound.

Mo. 28. Juli, 20 Uhr, Kulturzentrum Bürgersaal, Tamm

www.glenn-miller.de