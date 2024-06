Go Slow Strike in Schwäbisch Gmünd

Eine Konzerttour ist ohne fossile Brennstoffe undenkbar. Band, Equipment, Crew, Catering und nicht zuletzt das Publikum, alles muss an den Veranstaltungsort transportiert werden. Der Faktor Zeit steigert den Energieverbrauch, denn Verzögerungen jeglicher Art führen zu Zeitdruck, der wiederum mehr Energieeinsatz fordert. Im Umkehrschluss müsste mehr Zeit dann weniger Energieeinsatz bedeuten. Ob diese Gleichung stimmt, versuchen die beiden Musiker Daniel Bengesser und Steffen Köble, gemeinsam unterwegs als GO-SLOW STRIKE, herauszufinden. Sie machen sich zu Fuß auf ihre ÖKO-ROCK TOUR durch den Ostalbkreis. Das Equipment wird auf Leiterwägen transportiert und der benötigte Strom wird mittels Solarpanel erzeugt und in einen 3000Watt Akku geladen. Konsequenterweise spielen GO-SLOW STRIKE in minimaler Besetzung, aber mit maximalem Einsatz.

Sa. 22. Juni, 16 Uhr, Remspark am Weinfass, Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmiuend.de