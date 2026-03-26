Goethe. Werther. Eisermann. in Heilbronn (9.4.26)

André Eisermann liebt es, Geschichten zu erzählen. Ob vor der Kamera, auf der Theaterbühne oder als Erzähler - seine Zuschauer in die Welt seiner Figuren zu entführen, ist seine Leidenschaft. Als Kind einer Schaustellerfamilie weiß er seit frühester Kindheit um die verzaubernde Magie, die ein jeder Geschichte innewohnt. Man muss sie nur richtig erzählen. »Die Leiden des jungen Werther« ist ein Meilenstein der Weltliteratur und erzählt von leidenschaftlicher Liebe, innerem Konflikt und der Suche nach Sinn. Zusammen mit dem Pianisten und Komponisten Jakob Vinje entwickelt Eisermann eine Spoken Word Performance zu Goethes Sturm und Drang-Meisterstück.

Do. 9. April, 20 Uhr, Theaterschiff Heilbronn

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