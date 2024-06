Götz Frittrang: Götzendienst in Lauda

Dienstreise, Dienstfahrrad, Dienstaufsichtsbeschwerde. Leben ist, wenn immer einer was will und dann ist man tot. Wir erfüllen unseren Dienst, wir tun unsere Pflicht, wir erfüllen die Erwartungen. Aber ist das genug? Götz Frittrang wird philosophisch und dient sich an, die Themen der Zeit durch seinen Blick zu filtern. Nach »Götzseidank« und »Götzendämmerung« ist der »Götzendienst« nun das dritte Programm, bei dem Götz seinen Namen »irgendwie lustig« in den Titel bastelt… Muss das sein? Nein! Aber »sowas verkauft sich«, hat ein Medientyp ihm mal gesagt.

Fr. 28. Juni, 19.30 Uhr, Klein-Kunst-Bühne Ruthardt Lauda, www.lauda-koenigshofen.de