Theater Götz von Berlichingen, Burghof Götzenburg Jagsthausen

Götz von Berlichingen, Burghof Götzenburg Jagsthausen

Götz von Berlichingen steht im Dauerkonflikt mit dem Bischof von Bamberg. Um sich Verstärkung zu holen, nimmt er Weislingen, seinen ehemaligen Jugendfreund und den Berater des Bischofs, gefangen und überzeugt ihn, sich auf seine Seite als Fürstengegner zu stellen. Doch diese Überzeugung hält nicht lang. Als Weislingen bei einem erneuten Besuch am Hofe in Bamberg der schönen Adelheid von Walldorf begegnet, verrät er Götz erneut. In der Kulisse der Götzenburg wird Goethes klassisches Werk zu einem packenden Schauspiel, der den nach wie vor aktuellen Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit verkörpert.

Götz von Berlichingen, Fr. 16.&23. Juni, 20:30 Uhr, Burghof Götzenburg, Jagsthausen