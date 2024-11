Götz Widmann in Heilbronn

Götz Widmann ist Liedermacher, jedoch einer, der lieber den Mittelfinger als den Zeigefinger erhebt. Exemplare dieser Gattung sind ausgesprochen selten, was einen Abend mit dem Punk unter den Songpoeten zu einem so besonderen Erlebnis macht. Ehrlichkeit war ihm immer wichtiger als ein gepflegter Umgangston, und seine Wortwahl ist ein Albtraum für jeden Deutschlehrer. Trotzdem haben Götz Widmanns Songs ihre ganz eigene sprachliche Eleganz. Live jedoch war er immer schon am allerbesten.

Sa. 14. Dezember, 20 Uhr, Maschinenfabrik, Heilbronn, area-entertainment.de