Goldmeister in Eislingen

Bei Goldmeister trifft Hip Hop auf die Goldenen Zwanziger. Mit einer Swingband im Rücken covern Chris Dunker und Phil Ohleyer deutsche Hip-Hop-Texte und verbinden sie mit dem Jazz der 20er Jahre. »Dickes B« von Seeed, »Jain« von Fettes Brot und »Cello« von Udo Lindenberg mit Clueso wird ein neuer Sound verpasst. Das Debütalbum von »Goldmeister«, »Alles Gold« stieg direkt in die Top 30 der Deutschen Charts ein, 2020 erschien »Willkommen in den Zwanzigern«. Das Duo gibt die Antwort auf die Frage, die sich vielleicht niemand so gestellt hätte: Wie würde die Musik der 1920er ganze 100 Jahre später klingen. Sieben der zwölf Songs sind eigene Kreationen aber egal ob eigene Texte oder ironisch, virtuose Cover von alten Lieblingen: Goldmeister schafft einen Sound der Spaß macht und das Tanzbein nicht nur zum schwingen bringt sondern zum Charleston auffordert. cw

Goldmeister, So. 19. No­vem­ber , 20 Uhr, Stadthalle, Eislingen,

www.eislingen.de