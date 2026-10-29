Gospel Diamonds in Heilbronn (26.11.26)

Auch in diesem Jahr unterstützen die Gospel Diamonds wieder den Seelenschmaus, ein gemeinsames Mittagstisch- und Inklusionsprojekt der Evangelischen Nikolaikirchengemeinde Heilbronn. Zu diesem Zweck findet erneut ein großes Spendenkonzert statt. Das Motto der Gospel Diamonds ist Programm: Die Band beschreibt »One Love« als eine wunderschöne Mischung für reine Glücksmomente! Der Chor präsentiert eine wohldosierte Priese aus besinnlichen Winter und Weihnachtsliedern, temperamentvolle Popsongs, groovigen Gospels und einfühlsamen Balladen gepaart mit Funk und Soul. Jahrelange Erfahrung im Chor- sowie Sologesang bringen die gute Laune und das Black-Gospel-Feeling direkt zum Publikum.

Do. 26. November, 19:30 Uhr, ev. Nikolaikirche / Sülmerstraße 72, Heilbronn, www.gospel-diamonds.de, www.music-diamonds.de