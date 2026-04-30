Gospel, Glamour, große Show: Sister Act in Ludwigsburg, 29.05. bis 07.06.26

»Sister Act – Das himmlische Musical« kehrt zurück und bringt nach dem großen Erfolg mit über 100.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern erneut Glanz und gute Laune auf die Bühne. Vom 29. Mai bis 7. Juni gastiert die Produktion gleich zehn Mal im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg und präsentiert ein mitreißendes Show-Erlebnis nach dem gleichnamigen Kultfilm. Geboten wird eine temporeiche Mischung aus Gospel, Glamour und Feel-Good-Entertainment voller Humor, Herz und eingängiger Songs. Das Musical überzeugt mit liebgewonnenen Figuren, pointierten Dialogen und einem dynamischen Soundtrack, der frischen Schwung ins Kloster bringt. Wenn die schillernde Nachtclubsängerin Deloris van Cartier nach einem Mord unfreiwillig ins Zeugenschutzprogramm gerät, prallen hier zwei Welten aufeinander. Im Kloster soll sie unerkannt als Nonne untertauchen – sehr zum Missfallen der strengen Mutter Oberin. Im Kirchenchor findet Deloris schließlich eine neue Aufgabe. Doch was sie dort vorfindet, ist alles andere als himmlisch: schiefe Töne und wenig Begeisterung. Kurzerhand übernimmt sie die Leitung und verwandelt den Chor mit Energie, Rhythmus und frischen Arrangements in eine mitreißende Gesangstruppe. Mit schwungvollen Songs und viel Herzblut wird jeder Gottesdienst zum Publikumsmagneten. Der Erfolg bleibt nicht unbemerkt: Immer mehr Menschen strömen in die Kirche, und schließlich steht sogar ein Auftritt vor dem Papst in Aussicht. Doch während der Chor zu ungeahnter Höchstform aufläuft, kommen Deloris’ Verfolger ihr gefährlich nahe.

Sister Act – Das himmlische Musical, Fr. 29. Mai bis So. 7. Juni, Forum am Schlosspark, Ludwgisburg, www.musiccircus.de