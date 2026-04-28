Gott wartet an der Haltestelle, 04.05.26

Ein Kontrollposten zwischen Israel und dem Westjordanland. Da ist ­Yael, eine israelische Soldatin, die ihr Land an der Grenze beschützen will. Ihr gegenüber steht Amal, eine palästinensische Krankenschwester. Yael hat in der Vergangenheit Amal und ihrem schwerkranken Vater bereits die Einreise wegen fehlender Dokumente verwehrt. Auch diesmal hat Amal keinen Passierschein. Doch Yael empfindet Mitleid mit ihr und lässt die schwangere Amal ins Land Kurze Zeit später explodiert eine Bombe in einem israelischen Restaurant. Eine Verzweiflungstat, ausgeführt von Amal. Die israelische Autorin Maya Arad Yasur untersucht persönliche Schicksale zwischen Selbst- und Fremdbestimmung im Nahostkonflikt.

Mo. 4. Mai, 19.30 Uhr, Stadthalle, Tauberbischofsheim, tauberbischofsheim.de