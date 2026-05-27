Gracefire, 12.06.26

Gracefire verbinden den energiegeladenen Rock der 1970er- und 1980er-Jahre mit einem modernen, kraftvollen Sound. Im Zentrum stehen Sängerin Nicole Zeyda und Gitarristin Diana Höttermann, deren Bühnenpräsenz vom druckvollen Fundament aus Bass und Schlagzeug getragen wird. 2025 feierte die Band ihr zehnjähriges Bestehen. Passend zum Jubiläum erschien die neue EP »Time Flies« mit vier frischen Songs. Darin erweitert die Band ihren klassischen Rocksound um dezente elektronische Elemente und Synthesizer, die neue klangliche Akzente setzen, ohne den kernigen Charakter zu verlieren. Gracefire stehen für intensive Live-Shows, die Eindruck hinterlassen.

Gracefire, Fr. 12. Juni, 20 Uhr, RätscheGarten, Geislingen, raetsche.com