Graceland in Tamm

Graceland

Das Duo Graceland gastiert im Rahmen der Veranstaltungsreihe Neckar-Enz KULTURevents mit ihrem Programm „Simon & Garfunkel Tribute meets Classic“ auf dem Rathausplatz in Tamm. Fasziniert von dem US-amerikanischen Duo Simon & Garfunkel und ihren einprägenden Liedern wie „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“, hat sich das Duo Graceland mit „A Tribute to Simon & Garfunkel“ deren Musik verschrieben. Dabei wollen die Beiden keine einfache Kopie sein, sondern sind stets darauf bedacht mit dem nötigen Respekt an die Kompositionen heranzugehen und musikalisch hochwertige Interpretationen mit eigenem Touch zu kreieren. Thomas Wacker und Thorsten Gary stellen ihr musikalisches Können in ihrem aktuellen Projekt mit dem prefekt harmonierenden Klang eines Streichensembles unter Beweis.

Graceland, Sa., 12. August, 20 Uhr, Rathausplatz Tamm