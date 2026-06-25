Graceland – Tribute to Simon & Garfunkel in Untergruppenbach (5.7.26)

Lieder wie »Sound of Silence«, »Bridge over Troubled Water« und »Mrs. Robinson« machten Simon & Garfunkel weltberühmt. Das Duo »Graceland« lässt die Musik der großen Meister aus den USA wieder lebendig werden – Augen zu und träumen. »Nahe dem Original ohne zu kopieren« heißt die Devise des Duos. »Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich.« Mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und den Anspruch an sich selbst, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten, spielen die beiden Musiker zusammen mit ihrem Streichquartett und ihrer Band ausverkaufte Konzerte in ganz Europa.

So. 5. Juli, 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de