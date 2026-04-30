Great Lake Swimmers, 14.05.26

Great Lake Swimmers sind eine vielfach gelobte kanadische Indie-Folk-Band um Songwriter Tony Dekker. Ihr Sound verbindet akustische Instrumente, weite Klanglandschaften und melancholischen Gesang zu einem warmen, intimen Americana-Stil. Gegründet in den frühen 2000er Jahren im Süden Ontarios, wurde ihre Musik oft an besonderen Orten wie alten Silos oder Kirchen aufgenommen – mit wechselnder Besetzung und besonderem Gespür für Atmosphäre. Ihr aktuelles Album »Caught Light« zeigt die Band so direkt wie nie zuvor. Es fängt die Wärme des Folk-Pop der 70er Jahre ein und verbindet sie mit spontanen, klaren Songideen.

Great Lake Swimmers, Do. 14. Mai, 20.30 Uhr, Club Manufaktur, Schorndorf, www.club-manufaktur.de