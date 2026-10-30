Gregorian in Heidenheim, 18.11.26

Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr mit weltweiter Tournee und mehr als 100 Shows setzen Gregorian ihre Erfolgsgeschichte im Winter 2026 mit der »Magical Christmas Tour« fort. Das Ensemble verbindet gregorianische Choräle mit klassischen und modernen Weihnachtsliedern sowie großen Pop-Melodien. Eindrucksvolles Lichtdesign und Spezialeffekte sorgen für festliche Atmosphäre und emotionale Gänsehautmomente. Mit über 2.000 Konzerten in 36 Ländern und mehr als elf Millionen verkauften Alben zählen Gregorian zu den erfolgreichsten Chören weltweit. Passend zur Tour erscheint Anfang November das neue Album »Magical Chants« mit 29 Titeln.

Gregorian, Mi. 18. November, 20 Uhr, Congress Centrum Heidenheim, www.cbz.events