Gretchens Pudel »Kein schöner Land« in Flein

Fünf Musiker werfen deutschsprachige Lieder und Gedichte in einen großen Turbomixer. Gewürzt mit reichlich Jazz, Pop und Poesie erschaffen sie ein goethliches Elixier des Genusses und der Erinnerung an kindliche Lastenfreiheit. Mit ihrem zweiten Album »Kein schöner Land« entstauben sie deutsches Liedgut, verwandeln es durch eingängige Arrangements in neue Jazzstücke, schreiben die bekannten Texte um, spitzen zu, verleihen neuen Sinn und nähren so die Lust am Wiederentdecken. »Horch was kommt von draußen rein« wird zu einer Suite des Wahnsinns, zu Goethes »Brautnacht« kann mit lateinamerikanischen Rhythmen getanzt werden, während die Geschichte des voyeuristisch veranlagten »Spannerengels« Amor erzählt wird. Aus dem 3. Satz von Johannes Brahms 3. Suite wird ein Jazztriostück, das mit orchestralen Klängen aus Streichern und Bläsern, arrangiert von Johannes Stange, ein Gänsehautfinale erfährt.

Sa. 16. März, 20 Uhr, Flina Kulturhalle Flein, www.flein.de