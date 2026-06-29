Grl Cmdy, 10.07.26

Vier Comediennes, vier Blickwinkel: »Grl Cmdy« versammelt einen Abend voller pointierter Beobachtungen, Selbstironie und Geschichten aus dem alltäglichen Chaos. Sara Karas verbindet Superheldinnen-Fantasien mit der Realität von Wohnungssuche, Dating und Behördenstress. Nora Boeckler kehrt nach der Babypause mit ihrem Programm zurück und seziert in hohem Tempo Elternschaft, Beziehungen und gesellschaftlichen Optimierungsdruck. Pegah Meggendorfer verknüpft Alltagsbeobachtungen mit Themen wie kultureller Identität und absurden Momenten. Und last but not least bringt Raytschel frischen, direkten Stand-up mit ironischem Selbsthumor auf die Bühne. alh

Grl Cmdy, Fr. 10. Juli, 20 Uhr, Renitenztheater, Stuttgart, renitenztheater.de