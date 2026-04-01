Große Festivalmomente in Stuttgart beim Open-Air-Sommer auf dem Killesberg

Die BÜRGER Freilichtbühne Killesberg wird auch 2026 wieder zum Zentrum eines vielseitigen Open-Air-Sommers. Zwischen Juni und August treten dort zahlreiche Top-Acts auf und verwandeln den Höhenpark in eine der atmosphärischsten Konzertkulissen der Region. Den Beginn der Saison markiert am 6. Juni Giovanni Zarrella, der gemeinsam mit seiner Band italienisches Flair nach Stuttgart bringt. Am 20. Juni folgt die Kinderband Deine Freunde mit einem energiegeladenen Familienprogramm voller Mitmachaktionen. Nur drei Tage später, am 23. Juni, feiern Foreigner ihr 50-jähriges Bestehen mit einer Jubiläumsshow unter freiem Himmel. Am 27. Juni sorgen Angus und Julia Stone mit ihrem Mix aus Indie, Folk und Dream Pop für eine intime Konzertatmosphäre. Einer der Höhepunkte des Sommers ist das Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival am 11. Juli, das den Höhenpark mit Lichtinstallationen, Musik, kulinarischen Angeboten sowie einer großen Drohnen- und Feuerwerksshow in Szene setzt. Am 23. Juli steht mit Tobi Krell ein interaktives Familienprogramm auf dem Plan, das Wissen, Experimente und Unterhaltung verbindet. Im August geht es mit weiteren Top-Acts weiter: Am 12. August bringen Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) ihre Synthpop-Klassiker auf die Bühne. Am 18. August sorgt Amy Macdonald mit ihrer markanten Stimme für emotionale Open-Air-Momente. Den Schlusspunkt der Saison setzen Saltatio Mortis mit einer Live-Show, die Musik, Literatur und mythologischen Elementen miteinander verbindet. alh

BÜRGER Freilichtbühne, Sa. 6. Juni bis Do. 20. August, Höhenpark Killesberg, Stuttgart, www.buerger-freilichtbuehne.de