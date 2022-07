Große Premiere des Schlossfestivals – 300 Jahre Schloss Bruchsal

Am 28.07.2022 eröffnet das Bruchsaler Schlossfestival mit einem Paukenschlag. Mit über 150 Musiker:innen der Staatsoper Stuttgart unter der Leitung des Dirigenten Thomas Guggeis entspinnt sich die dramatische Liebesgeschichte dieser Puccini-Oper auf der eigens im Schlossbrunnen aufgebauten Großbühne.

Dabei vermelden die Veranstalter eine Umbesetzung der Bass-Bariton Rolle des „Mario Cavaradossi“. Thomas Johannes Mayer wird Tomasz Konieczny ersetzen.

„Durch die Absage eines Kollegen bei den Bayreuther Festspielen hat Herr Konieczny die einmalige Möglichkeit erhalten, bei der Premiere des neuen Ringes in Bayreuth den Wotan zu singen, was allerdings die Teilnahme an unserer Tosca unmöglich machte“, kommentierte Martin Gantner, künstlerischer Leiter des Bruchsaler Schlossfestivals. „Wir wollten Herr Konieczny diese großartige Chance ermöglichen und haben für die Partie des Scarpia nun Herrn Thomas Johannes Mayer engagiert.“ Herr Mayer hat die Partie des Scarpia bereits an vielen führenden Häusern gesungen und wird in diesem Sommer ebenfalls in der Titelpartie des "Fliegenden Holländer" in Bayreuth zu hören sein.

Die Veranstalter erwarten 2.000 Gäste zu dieser großen Premiere, Tickets sind noch in allen Kategorien außer VIP unter www.schlossfestival.de erhältlich. Die Abendkasse am Bruchsaler Schloss öffnet am 28.07.2022 um 17:00 Uhr.

Tickets:

Bruchsaler Touristinformation im neuen „H7“, Hoheneggerstraße 7, 76646 Bruchsal . myticket.de . 040 2372 400 30 . und bei allen bekannten VVK-Stellen