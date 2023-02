Große Show von Bülent Ceylan

Von der »Generation Instagram« lernen, heißt siegen lernen! Deswegen zeigt Bülent Ceylan seinem Publikum nicht die ­kalte Schulter, sondern die rasierte Brust. In seinem neuen Programm, mit dem der Mannheimer Erfolgskomiker am 26. März auch nach Heilbronn kommen wird, macht er sich zum »Luschtobjekt«. Wie immer nimmt Ceylan kein Blatt vor den Mund: »Optik statt Inhalt, Nippel statt Nietzsche! Kabarettpreise müssen warten.«

»Luschtobjekt« – so heißt das mittlerweile 12. Live-Programm des TV-Stars und »Monnemer-Bubs«. Dieses Wort zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend: Bülent Ceylan bedient sich dabei als Luschtobjekt alle nur denkbaren Geschlechter und Vorlieben: osmanophile Kurpfalz-Lover, Langhaar-Fetischisten oder Liebhaber großer Nasen und kleiner Bärte. Kurz: »Bei Bülent packt jeden die Wolluscht! Und wer Intelligenz sexy findet, wird natürlich auch befriedigt nach Hause gehen.«

Seit Ende der 90er-Jahre steht Bülent Ceylan bereits auf Deutschlands Bühnen und ist regelmäßiger Gast in großen TV-Shows wie »Schlag den Star« oder »Genial daneben«. Trotzdem schlägt sein Herz nach wie vor für die Live-Auftritte auf der Bühne: »Erst wenn man eine gute Live- Show machen kann, ist man wirklich Komiker.« Ceylans Markenzeichen, seine langen Haare, die er schon seit seinem 16. Lebensjahr trägt, sorgen dafür, dass er auch auf der Straße regelmäßig wiedererkannt wird. Er gesteht: »Manchmal verstecke ich meine Haare in einer Mütze, mein Gesicht erkennen aber trotzdem viele. Natürlich freue ich mich, wenn ich erkannt werde, denn ohne die Fans wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin.« Trotz einer klaren politischen Haltung gegen Rechts und seinem Einsatz für Fairness, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit möchte der Mannheimer in seinen Shows nicht allzu politisch werden, sondern eher die Zuschauer auf andere Gedanken bringen.

Ceylan will sich nicht nur selbst zum Luschtobjekt machen, sondern sich auch über andere Luschtobjekte lustig machen: Über seine eigenen (Frauenfüße und Nutella) und über die anderer Leute. Denn, so der Comedian, heute kann offenbar alles ein Luschtobjekt sein: Autos, Smartphones, Roboter – Ceylan: »Es gibt sogar Menschen, die Bäume lieben. Selbst Götter sind objektophil!«

Und weil der Donnergott Thor laut dem Comedian bekanntlich Mannheimer ist, verrät er bei Bülent weltexklusiv und zum ersten Mal, wo, wann und wie bei ihm der Hammer hängt.

Samstag, 25. März, 19 Uhr, redblue Heilbronn

Sonntag, 26. März, 18 Uhr, EWS Arena, Göppingen

