Große Stars auf dem Killesberg

Die Vorboten des Sommers sind bereits spürbar und die Vorfreude auf ein bunt gemischtes Programm unter freiem Himmel wächst. Auch in diesem Jahr werden wieder viele Musik-Fans in der schönen Parkanlage auf dem Höhenpark Killesberg stimmungsvolle Konzerte erleben. Die die Besucher können sich wieder auf zahlreiche Veranstaltungen freuen – von Pop über Klassik bis hin zu Musik für Kinder ist für jeden etwas dabei. Ein Sommerkonzert auf dem Killesberg erleben die Zuschauer am 22. Juni beim Sparda Klassik Open Air des Staatsorchesters Stuttgart. Ganz bewusst haben sich die Sportfreunde Stiller für einen Auftritt 28. Juni entschieden. Die Band ist fest entschlossen, neue Orte zu erkunden und alte Erinnerungen zu genießen. Großen Spaß für die ganze Familie gibt es nur einen Tag später, am 29. Juni, wenn »Deine Freunde« mit ihrer Festivalreihe Kindsköpfe im Park auftreten. Nach dem großen Erfolg ihrer Sommer-Shows 2023 bringen die Musiklegenden Nile Rodgers & Chic am 3. Juli den Disco-Pop zurück nach Stuttgart. Am 26. Juli kommt Eurovision Song Contest Siegerin Lena auf die Freilichtbühne. Giovanni Zarrella ist ein Superstar der deutschsprachigen Unterhaltungsbranche. Am 2. August bringt er mit seiner unvergesslichen Stimme sonniges Dolce-Vita-Feeling mit, wenn er eine Brücke zwischen deutschen Hits, italienischen Klassikern und eigenen, neuen Songs schlägt. Mozarts Meisterwerk »Die Zauberflöte« verspricht am 10. August ein atemberaubendes Klassikspektakel unter freiem Himmel. Mit Dean Lewis beehrt ein Mega-Star der Musikbranche am 15. August den Killesberg. Nur einen Tag später sorgt Clueso mit seinem deutschen Pop-Sound für ordentlich Ohrwürmer, bevor am 31. August »Swiss & Die Andern« zum feierlichen Abschluss des Open-Air Sommers ihr zehnjähriges Jubiläum zelebrieren.

Expand Foto: Patrick Amos

Das Programm

Sparda Klassik Open Air des Staatsorchesters Stuttgart Sa. 22. Juni, 19.30 Uhr

Sportfreunde Stiller Fr. 28. Juni, 19 Uhr

Deine Freunde Sa. 29. Juni, 17.30 Uhr

Nile Rodgers & Chic Mi. 3. Juli, 20 Uhr

Lena Fr. 26. Juli, 19.30 Uhr

Giovanni Zarrella & Band Fr. 2. August, 20 Uhr

Stuttgarter Opernsommer: Zauberflöte 10. August, 19 Uhr

Dean Lewis Do. 15. August, 19 Uhr

Clueso Fr. 16. August, 19.30 Uhr

Swiss & Die Andern Sa. 31. August, 16.45 Uhr

Killesberg Open-Air-Sommer

Sa. 22. Juni bis Sa. 31. August,

»Bürger« Freilichtbühne

Killesberg, Stuttgart,

alle Infos: buerger-freilichtbuehne.de