Großer Auftritt für alle: Herbst der Emotionen in der Stadthalle Reutlingen

Und schon werden die Tage wieder kürzer... jetzt beginnt die Zeit für die besonderen Live-Erlebnisse in der Stadthalle Reutlingen. Der Veranstaltungskalender für Herbst und den Jahresausklang 2026 umfasst große Namen wie regionale Größen, internationale Klangwelten sowie schwäbischen Humor und verbindet musikalische Erinnerungen mit neuen Perspektiven. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen steht dabei gleich mit mehreren Konzertreihen für kulturelle Strahlkraft aus der Region. Ihr Konzertprogramm reicht von Klassik bis Moderne und wird durch weitere Ensembles und Kunstschaffende aus Reutlingen und Umgebung ergänzt. Am 15. Oktober wird es beim »1. Kaleidoskop: Spanien trifft Südamerika« rhythmisch-feurig. Gerade richtig, um einen kühlen Herbstabend anzuheizen. Ein weiteres Beispiel für die Programmvielfalt ist der 2. November mit »Die Musik von Ennio Morricone«. Das Orchestra Lords of the Sound bringt die unvergesslichen Melodien des legendären Filmkomponisten auf die Bühne. Morricones Musik erzählt von großen Gefühlen, Spannung und Sehnsucht. Am 14. November steht mit »Eine Hommage an Ludovico Einaudi« die poetische Seite der Klassik im Mittelpunkt. Der Pianist Burak Çebi interpretiert Werke des italienischen Komponisten. Ein leiser, konzentrierter und intensiver Abend für alle, die Musik unmittelbar erleben möchten. Eine besondere Verbindung von Klang, Licht und Atmosphäre erwartet das Publikum am 25. November bei Andrei Irimia und »Lights & Shadows«. Der rumänische Pianist und Komponist verbindet reduzierte Klavierklänge mit digitalen Akzenten und cineastischen Streicherarrangements. Das Ergebnis ist ein hypnotischer Konzertabend zwischen Neoklassik und Lichtspiel. Am 26. November 2026 besticht der Musikalisch Literarische Salon Reutlingen mit Benno Fürmann, der den »Augenblick« ins Visier nimmt. Max Raabe & Palastorchester am 27. November sind bereits ausverkauft. Am 28. November heißt es bei SWR1 Pop & Poesie »Viva la Vida«. Das erfolgreiche Format verbindet bekannte Popsongs mit ihren Geschichten und deutschen Übersetzungen. Aus Musik wird Sprache, aus vertrauten Liedern ein neues Hörerlebnis. Zum Jahresausklang präsentiert »Best of Musicals« am 28. Dezember Höhepunkte aus mehr als 20 Musicalproduktionen. Große Stimmen, bekannte Melodien und emotionale Szenen holen die Welt des Musicals in die Stadthalle Reutlingen. Für einen heiteren Jahresabschluss sorgen am 30. Dezember Hillus Herzdropfa. Die regionalen Publikumslieblinge erzählen mit schwäbischem Witz und viel Charme aus dem Leben auf der Alb.

Ob Filmmusik, Neoklassik, Pop, Literatur, Musical oder schwäbisches Kabarett: Die Stadthalle Reutlingen zeigt im Herbst und Winter, wie vielfältig emotionale Live-Erlebnisse sein können.

Die Programm-Highlights

Do. 15. Oktober, 20 Uhr: Württembergische Philharmonie Reutlingen 1. Kaleidoskop: Spanien trifft Südamerika

Mo. 2. November, 20 Uhr: The Orchestra Lords of the Sound Die Musik von Ennio Morricone

Sa. 14. November 17 Uhr: Burak Cebi: Eine Hommage an Ludovico Einaudi

Mi. 25. November, 20 Uhr: Andrei Irimia: Lights & Shadows

Do. 26. November, 19 Uhr: Musikalisch Literarischer Salon Reutlingen

Fr. 27. November, 20 Uhr: Max Raabe & Palastorchester (ausverkauft)

Sa. 28. November, 20 Uhr: SWR1 Pop & Poesie: Viva la Vida

Mo. 28. Dezember, 20 Uhr: Best of Musicals

Mi. 30. Dezember, 18 Uhr: Hillus Herzdropfa

Stadthalle Reutlingen GmbH Manfred-Oechsle-Platz 1, 72762 Reutlingen, alle Infos & Termine: www.stadthalle-reutlingen.de