Großer Partyspaß bei der 2. Live-Nacht Winnenden

Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ging die Live-Nacht Winnenden am 29. März in die nächste Runde. Auch bei dieser Ausgabe durfte sich das Publikum wieder auf die Crème-de-la-Crème der Live-Musik freuen. Attraktive Lokale, die schöne Kulisse der Innenstadt und die hohe Qualität der Bands sind ein Markenzeichen dieses Events. Egal ob Rock, Pop, Reggea, Latin, oder Schlager – für jeden Geschmack war von 21 bis 2 Uhr etwas dabei. Bei gutem Wetter strömten die Besucher in die Winnender Innenstadt und sorgten für gute Stimmung bei ihrer Wanderung durch das bunte Klangkaleidoskop der Musikgeschichte.

Ein erstes großes Highlight gab es im Amis. Dort erklärte »Firma Holunder« den Gästen musikalisch, warum sie morgens müde und abends munter werden. Im 47 (neben Altes Rathaus, ehem. Schranne) ging es erst um 22 Uhr los, dafür aber eine Stunde länger. Nach einem krankheitsbedingten Ausfall sprang hier »Fast Eddy« für »The Ponycars« ein und sorgte für gute Stimmung beim Publikum. In der Bio-Bäckerei Weber lud das Duo »Escher und Vogel« mit einer Mischung aus Gypsy Swing, Irish Folk, und Klezmerjazz zu einer musikalischen Reise ein. Im Brändle spannte »William« seinen Bogen quer durch die Popmusik. Im Deja vue gab »Güray« Akustik Pop vom Feinsten zum Besten. »Maurice« brachte mit seiner klangvollen Cover-Musik von Eros Ramazotti über Robbie Williams bis hin zu Barry White das Publikum im Eiscafé Venezia zum Tanzen. Der Sänger vom Hofbräu Regiment »Robin Henderson« sorgte im Fachwerk für echte Glücksgefühle, während die Schwabenrocker von »Brozzo« die Markthalle aufmischen. Im Tea Kadai spielte »Domenico Sassanelli« aus Pforzheim Oldies, sowie ultimative Hits der letzten 50 Jahre. Mit dabei ist ein Best-Of aus Pop-, und Schlager-Hits in deutsch, italienisch, spanisch, sowie in englisch. Und im Turmstüble sorgte das Livenacht-Urgestein »John Noville« mit seiner einzigartigen Ausstrahlung und bestem Reggae dafür, dass die Gäste mitsangen und tanzten.

Der große Publikums Zuspruch zeigt, dass die Live-Nacht in Winnenden eine gute neue Heimat gefunden hat. Die nächste Live-Nacht ist schon in Planung. Auch im kommenden soll sie wieder Ende März stattfinden. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.