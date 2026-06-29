Großstadtengel, 19.07.26

Der Song »Gute Laune« der Großstadtengel ist seit drei Monaten ununterbrochen in den offiziellen Top-100-Single-Charts vertreten und erreichte bereits Platz 4. Auch in den TikTok-Charts steht der Titel mit rund 60.000 Videos auf Rang 1 und belegte zuletzt Platz 2 der Karnevals-Charts. Der Erfolg des Songs sorgt für Aufmerksamkeit weit über die Szene hinaus. Die Großstadtengel gelten längst nicht mehr als kurzfristiges Phänomen. Bereits zuvor erzielten sie mit Kinder- und Karnevalshits auf YouTube und Spotify Millionen von Aufrufen. Titel wie »Klatsch Patsch Tanz« oder »Kölsche Jungs« gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie neue Produktionen, die bereits angekündigt sind.

Großstadtengel, So. 19 Juli, 18.30 Uhr, Mercedes Benz Museum, Stuttgart, c2concerts.de