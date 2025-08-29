Grooviger Folk-Rock im RätscheGarten, 14.09.25

Paul Walker und Karen Pfeiffer musizieren ebenso vielseitig wie perfekt auf der gleichen Wellenlänge, und diese Wellen transportieren große Energie in Richtung Publikum. Ihr Repertoire kombiniert handverlesene Folktitel und liebevoll komponierte eigene Songs, die sanft poetisch berühren oder auch groovig folkrocken. Die beiden haben sich durch zahllose Liveauftritte sowie vier sorgfältig komponierte Alben in die Herzen ihrer zahlreichen Fans gespielt. Sie touren international und haben entlang ihres Weges begeisterte Pressestimmen eingesammelt. Ihr Erfolgsgeheimnis? Sobald die gebürtige Schwäbin und der Engländer aus den Midlands auf der Bühne stehen, scheinen sie sich in ihre Musik zu verwandeln. Kurze Plaudereien, mal auf Englisch, mal auf Deutsch, dann Melodie und Rhythmus – zwei grandiose Stimmen und eine Gitarre verschmelzen zu einem einzigartigen Abend.

Paul Walker & Karen Pfeiffer, So. 14. September, 15 Uhr, RätscheGarten, Geislingen, raetsche.com