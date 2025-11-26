Grungetime in Heilbronn (6.12.25)

Grungetime gibt es seit dem Herbst 2018. Sechs Männer, die Ihre Liebe zur Musik und zum Grunge verbindet, bringen den prägenden Sound der 90er ins Einstein Heilbronn. Das war die Zeit als das M in MTV noch für Musik stand. Als Jungs mit Jeans und Karohemd die Bühnen der Welt eroberten und einen Zeitgeist und somit eine ganze Generation prägten. In dieser Zeit wurden die Jungs von Grungetime musikalisch sozialisiert. Dass diese Musik damals wie heute begeistert, beweisen zahlreiche enthusiastisch gefeierte Shows in der Region.

Sa. 6. Dezember, 20 Uhr, Einstein, Heilbronn, www.grungetime.de