Gscheidles in Göppingen, 15.10.26

Alois und Elsbeth Gscheidle stehen seit Jahren für schlagfertiges schwäbisches Kabarett. Mit »Gscheidles-TV« bringen die beiden nun ihre beliebtesten Fernsehnummen live auf die Bühne. Marcus Neuweiler aus Schöntal schlüpft als Alois in unterschiedliche Rollen, Kostüme und Dialekte. Birgit Pfeiffer aus Fellbach-Schmiden verkörpert Elsbeth mit großer Überzeugungskraft, schwäbischer Direktheit und einer Vorliebe für Weizenbier. Ihre Alltagsszenen sind mitten aus dem Leben gegriffen und beziehen immer wieder das Publikum ein. Spontane Einfälle und Improvisation sorgen dafür, dass kein Abend dem anderen gleicht und selbst die Gscheidles immer wieder überrascht werden.

Gscheidles, Do. 15. Oktober, 20 Uhr, Stadthalle Göppingen, stadthalle-goeppingen.de