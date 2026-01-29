GZUZ: Kraftvoller, ehrlicher und unvergesslicher Rap, 20.02.26

GZUZ, einer der bekanntesten Gangsta-Rapper Deutschlands, kommt nach Stuttgart. 2025 startete er mit seinem neuen Album »Scherbenhaus« ein neues Kapitel: musikalisch kraftvoll, inhaltlich tiefgründiger als je zuvor: GZUZ ist gewachsen. Begleitend erschien die Dokumentation »Licht & Schatten« bei Prime Video, die ihn zwischen Familie, Karriere und persönlichen Kämpfen zeigt. Die Doku bietet seltene Einblicke in die Entstehung von »Scherbenhaus« und gewährt ein unverstelltes Bild eines der meistdiskutierten Musiker Deutschlands. Fans können sich auf eine intensive Live-Show und neue Songs freuen, die die Energie und Authentizität von GZUZ auf die Bühne bringen.

GZUZ, Fr. 20. Februar, 19.30 Uhr, Porsche Arena, Stuttgart, www.musiccircus.de