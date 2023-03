Hader on Ice in Schwäbisch Hall

Lange musste das Publikum auf Josef Haders neues, inzwischen 11. Soloprogramm warten. Nun ist »Hader on Ice« da. Es geht um einen reichen, erfolgreichen und unangenehm kaputten Prominenten, der jeden Bezug zur Realität verloren hat. Melancholischer Zynismus in Reinform. Sein neues Programm ist ein Horrortrip in die tiefe Provinz des Geistes. Der inzwischen 59-jährige Josef Hader ist ein österreichischer Kabarettist, Schauspieler, Autor und Filmregisseur und hat unzählige Kabarettpreise bekommen. wol

Do. 25. Mai, 20 Uhr

Neubausaal, Schwäbisch Hall

www.schwaebischhall.de