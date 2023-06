Hämmerle eskaliert in Schwäbisch Gmünd

Hämmerle eskaliert

Bernd Kolhepp, Kabarettist und Entertainer, ist eine Größe in der Kleinkunstszene Baden-Württembergs. Sein Alter Ego Herr Hämmerle aus Bempflingen kann sich über all das Aufregen was der Alltag bietet. Herr Hämmerle gibt offen zu: »Über sowas könnt mich sowas von empören, wenn ich mich nicht scho sowieso so aufregen tät’.« Als Fachmann für alle Lebenfragen weiß Herr Hämmerle was sein Umfeld und sein Publikum beschäftigt. Ob Nachbarschaftsstreit oder Streit mit Beamten auf dem Amt: Herr Hämmerle zeigt wo der Hammer hängt. Seit über 40 Jahren begeistert Kohlepp auf den Bühnen mit seinen Programmen und auch mit seinem neuesten Programm »Der Mann in grün sieht rot!« spricht er aktuellen Themen an, wie zum Beipiel die sogenannte »letzte Genaeration«: »Wegen dem Kunstwerk isch es mir egal: Aber So goht mer nicht mit dem Essen um«

Bernd Kohlhepp, Fr. 7. Juli, 19.30 Uhr, Remspark-Bühne, Schwäbisch Gmünd, www.schwaebisch-gmuend.de