HafenSounds Festival, 24.07.25

Das »HafenSounds-Festival« ist das neue franz.K Open-Air-Format im echaz.Hafen. Die HafenSounds präsentieren bekannte Bands und Künstler, auf dem Seecontainer-Areal mitten in der kleinen Großstadt Reutlingen. Vom 24. Juli bis zum 3. August gibt es große Open-Air-Konzerte. Los geht es mit dem Auftritt der französischen Band »Babylon Circus« am 24. Juli, bevor »The Baboon Show« aus Schweden nur einen Tag später die Bühne rocken. Ein Highlight des ersten Festivalwochenendes ist sicherlich der Auftritt von »Madsen« am 26. Juli, die den zwanzigsten Geburtstag ihres Debütalbums feiern. Die zweite Festivalwoche startet mit dem Auftritt von »Mine«, die in ihren Songs Pop, Hip-Hop und orchestrale Elemente vereint. »Großstadtgeflüster« melden sich am Samstag, den 2. August, zurück in der Achalmstadt, bevor die die »Mighty Oaks« das Festival am 3. August ausklingen lassen.

HafenSounds Festival, Do. 24. Juli bis 3. August, Echaz Hafen, Reutlingen, echazhafen.net