HafenSounds Festival: Sieben Tage Musik zwischen Rock, Pop, Indie und Elektronik

Der echaz.Hafen in Reutlingen präsentiert sich vom 23. Juli bis 1. August erneut als große Open-Air-Bühne und vereint beim HafenSounds Festival ein stilistisch breit gefächertes Programm aus Rock, Pop, Indie und elektronischer Musik. Den Auftakt gestaltet die Berliner Band Kadavar, die Heavy Psychedelic Doom Rock spielt. Einen Tag später steht mit 2raumwohnung eines der prägenden deutschen Electro-Pop-Duos auf der Bühne. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht die Band für einen Stil, der Leichtigkeit und Melancholie in einer charakteristischen Mischung vereint. Mit Welshly Arms folgt am 25. Juli ein internationaler Act aus den USA, der Soul-, Gospel-, Pop- und Rock-Elemente miteinander verbindet. Miss Allie bringt am darauffolgenden Abend eine Mischung aus Singer-Songwriting, Humor und gesellschaftlicher Beobachtung auf die Bühne. Buntspecht stehen für einen eigenständigen Indie-Sound, der sich aus verschiedenen stilistischen Einflüssen speist und zwischen Barden-Swing, Pop und experimentellen Elementen oszilliert. Die Band erschafft bei ihrem Auftritt am 30. Juli atmosphärisch dichte Klangwelten. Als Pioniere der elektronischen Musik gilt Tangerine Dream. Seit ihrer Gründung in den späten 1960er-Jahren hat die Band die elektronische Musik international geprägt. Sie zeigen ihr ganzes Können am 31. Juli. Den Abschluss des HafenSounds Festivals am 1. August bildet die Grunge-Rock-Band Selig. Seit den 1990er-Jahren zählt sie zu den festen Größen des deutschsprachigen Alternative Rock und steht für eine Mischung aus eingängigen Songs und intensiver Live-Präsenz.

HafenSounds Festival, Do. 23. Juli bis Sa. 1. August, echaz.Hafen, Reutlingen, www.echazhafen.net