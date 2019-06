Haigern Live! 2019

Haigern Live! geht in die elfte Runde. Von Freitag 19. bis Montag 22. Juli ist es wieder soweit: Unter dem Motto »Spielen für einen guten Zweck!« treten an allen vier Tagen zahlreiche bekannte Bands und Musiker auf.

Im elften Jahr lässt Haigern nicht nach, im Gegenteil – auch für 2019 ist wieder allerhand geplant. Die größte Neuerung: Ab sofort können die vier Tage Haigern wirklich hautnah erlebt werden, denn das 4-Tage-Zelt- und das 4-Tage-Camper-Ticket berechtigen eine Person zum Campen auf dem Haigern Live!-Campinggelände in einem Zelt oder Camper vom 19. bis zum 22. Juli. Der Campingplatz befindet sich auf dem Gelände von Café und Wein in Heilbronn-Sontheim. Der Shuttle-Bus bringt alle Camper sicher vom Campingplatz auf das Festivalgelände und wieder zurück.

Das Line-up kann sich in diesem Jahr wieder sehen lassen und bietet eine große Vielfalt verschiedener musikalischer Stilrichtungen. Eröffnet wird das diesjährige Festival zum Beispiel von den Blaucrowd Surfern, die beim diesjährigen Haigern Live! Bandcontest powered by beyerdynamic mit ihrem »Bläser-Punk-Rock« zu überzeugen wussten. Natürlich kommt die Vielfalt der Genres und Stile auch in diesem Jahr nicht zu kurz. Direkt auf den »Bläser-Punk-Rock« folgt beispielsweise Birte Meinhold mit Deutschpop aus Stuttgart. Auch sonst werden keine Wünsche offen gelassen, von Pop über Rock bis Oldies und Chart-Hits. Besonders erwähnenswert ist Laith Al-Deen, der Special Guest aus Mannheim, der inzwischen zu einem der erfolgreichsten Pop-Sänger Deutschlands avancierte.

Nach wie vor ist der Sonntag der traditionelle Familientag, an dem neben einem Gottesdienst mit den Gospel Diamonds wieder ein umfassendes Kinderprogramm mit Zaubershow, Kindertheater der Gruppe Credo, Kinderschminken und Märchenzelt geboten wird.Auch in diesem Jahr wird wieder ein kostenloser Busshuttle eingerichtet, der auf den Haigern pendelt. Park- and Ride-Plätze finden sich ausreichend im Bereich der Gewerbegebiete Fischeräcker in Flein und Rauher Stich in Talheim sowie bei den BMK Steinbuchbetrieben.

Für den reibungslosen Ablauf rund um das Festival sorgen auch in diesem Jahr wieder die vielen ehrenamtlichen Helfer. Nach wie vor sind alle Beteiligten – inklusive der Bands – wieder ohne Gage für den guten Zweck mit dabei: die Unterstützung des Fördervereins Kinderfreizeit Haigern e.V.

Wer sich im Vorverkauf unter www.haigernlive.de/ticketshop Tickets sichert, spart 30% und genießt exklusive Vorteile, etwa garantierten Eintritt auch nach Einlass-Stopp.

Haigern Live!, Fr. 19. - Mo. 22. Juli

www.haigernlive.de