Haigern Live 2022: Endlich bebt der Berg wieder

Nur noch wenige Tage – dann startet »Haigern Live!« am Freitag, 22. Juli in die zwölfte Auflage. Nach zwei Jahren Pause soll das Festival endlich wieder stattfinden. Es gehört zu den größten Open-Air-Festivals und ist eines der beliebtesten Events in der Region Heilbronn. Bis zum 25. Juli ­treten bekannte Bands und Musiker auf. Als große Neuerung gibt es an jedem Abend einen Headliner auf dem Berg zwischen Talheim und Flein.

Auch 2022 wird es wieder die große Festivalbühne mit 25 Metern Breite und zwei großen LED-Leinwänden links und rechts geben. »Das Festivalgelände ist das gleiche wie 2019 – hier haben wir keine Veränderungen geplant«, erklärt Andre Späth vom Organisationsteam.

An jedem Festivaltag wird es einen eigenen Headliner geben. Am Freitag kommt ab ca. 21 Uhr Bosse. Zu seinen bekanntesten Hits gehören „Der letzte Tanz“ oder „Schöne Zeit“. Am Samstag spielt the nightLIVEband feat. Luis Baltes & Cassandra Steen. Sonntag steht Lotte auf der Bühne, bevor Milow am Montag den Festivalabschluss macht. »Mit diesen Headlinern für jeden Tag starten wir 2022 wieder voll durch. Aber auch das komplette Line-Up kann sich sehen lassen!« erzählt Daniel Friedrich vom Organisationsteam. Bereits seit Jahren legen die Veranstalter viel Wert auf mehr eigene Musik und immer wieder neue Bands, die man in der Region noch nicht kennt. Am Sonntag findet wie immer der traditionelle Familientag statt. Neben den Musik-Acts erwartet die Besucher ein großes Kinder- und Rahmenprogramm auf dem Festival-Gelände. Als Highlight gibt es erstmalig auf der großen Festivalbühne um 14:30 Uhr das Kindermusical Bibi & Tina. Der Eintritt am Sonntag ist frei, es ist kein Ticket notwendig.

Die Headliner

Gleich zum Auftakt von »Haigern Live!« steht das erste Highlight an. Wenn Aki Bosse auf den Bühnen der Republik aufschlägt, gibt es für seine Fans kein Halten mehr. Seit seinem erste Album »Kamikazeherz« aus dem Jahr 2005 ist er aus der deutschen Popmusik nicht mehr wegzudenken. Sein unvergessener Hit »Die schönste Zeit« bessingt er in seiner einzigartigen Manier Bushaltestellen und Kurt Cobain. Beim Auftritt in Haigern hat er sein neues, mittlerweile achtes Studioalbum »Sunnyside« im Gepäck, auf dem er gewohnt lässige und warme Songs zum Besten gibt. Eins ist klar, wenn er am Freitag ab 21 Uhr auf dem Berg auftritt, ist Abfeiern angesagt.

Nur einen Tag später geht es dann genau so feierlustig weiter. »The Nightlive Band« ist bekannt dafür bei ihren Bühnenshows innerhalb von Minuten eine intensive Verzu ihrem Publikum zu schaffen. Sie zeichnet eine gnadenlos positive Energie aus, die ansteckt und begeistert. Ihr musikalischer Fokus liegt auf Popsongs verschiedener Generationen. Begleitet werden sie bei ihrem Auftritt auf dem Berg von gleich zwei Acts der Extraklasse. Zum einen sorgt die einzigartigen Cassandra Steen, die mit ihrer unvergleichliche Gänsehautstimme für Hörgenüße, zum anderen zeigt Sänger, Texter, Songwriter, Rapper und Producer Luis Baltes sein ganzes Können. Gemeinsam entsteht ein einzigartiges Klangerlebnis.

Auch für die kleinen Gäste von »Haigern Live!« steht so einiges auf dem Programm. Besonders zauberhaft wird es am Sonntag, wenn das Kindermusical Bibi Blocksberg zu Gast ist. Alle kleinen und großen Hexen-Fans dürfen Bibi, ihrer Mutter und ihrer Oma helfen, ihren verflixt verhexten Tag zu überstehen, denn bei unserem Familien-Pop-Musical ist Mitmachen dringend erwünscht.

Für den perfekten Festivalabschluss sorgt ein absoluter Weltstar. Milow, bestens bekannt von seinem unvergessenen Welterfolg »Ayo Technology« für seine eingängig und populären Songs. Dem belgischen Gitarrist und Sänger ist der unmittelbare Kontakt zu seinem Publikum heilig. In seinen einzigartigen Live-Shows verstehen er es immer für Begeisterung zu sorgen.

Programm

Freitag, 22. Juli

18 Uhr Guitar Heroes

19:30 Uhr Crazy Zoo

21 Uhr Bosse

23 Uhr Kiedi & Friends

Samstag 23, Juli

18 Uhr Pascal Blenke

19:30 Uhr Roadstring Army

21 Uhr Luenna

23 Uhr The Nightlifeband feat. Cassandra Steen & Luis Baltes

Sonntag 24, Juli

10 Uhr Gottesdienst

12 Uhr Gospel Diamonds

14:30 Uhr Kindermusical Bibi Blocksberg

17 Uhr Benjakob

18:30 Uhr DoPo

20:30 Uhr Lotte

Montag 25, Juli

17:30 Uhr Romy

19 Uhr Uml

20:30 Uhr Milow

Haigern Live! Open Air Festival

Fr. 22. bis Mo. 25. Juli, Haigern, Talheim

Programm und Infos unter www.haigernlive.de