Haigern Live! 2026: Drei bekannte Headliner und eine Neuerung

Das Benefizfestival Haigern Live! setzt im kommenden Jahr erneut ein starkes Zeichen für Kultur und Gemeinschaft. Zum ersten Mal in seiner Geschichte startet das Festival bereits am Donnerstag und erstreckt sich weiterhin über vier Tage – vom 23. bis 26. Juli 2026. Der Familiensonntag bildet dabei erstmalig den Abschluss des Festivals und bleibt wie gewohnt für alle Besucherinnen und Besucher kostenlos.

Das beliebte Event, das auf dem Haigern zwischen Flein und Talheim beheimatet ist, zieht jedes Jahr Tausende Besucher auf den Hügel. Auch 2026 bleibt das Motto unverändert: „Spielen für den guten Zweck“. Denn alle Erlöse kommen der Kinderfreizeit Haigern zugute, die seit vielen Jahren Kindern unvergessliche Ferienerlebnisse ermöglicht.

Kamrad eröffnet das Festival am Donnerstag

Den Auftakt macht am Donnerstag, 23. Juli, der erfolgreiche Sänger Kamrad. Nach seinem gefeierten Auftritt 2023 kehrt er nun mit neuer Energie und frischen Songs zurück auf den Haigern. Der sympathische Musiker hat sich einen festen Platz in der deutschen Poplandschaft gesichert. Seine eingängigen Melodien, ehrlichen Texte und seine nahbare Bühnenpräsenz begeistern ein breites Publikum – von jungen Fans bis zu langjährigen Wegbegleitern.

„Viele Besucher erinnern sich immer noch gerne an Kamrads letzten Auftritt bei uns vor zwei Jahren zurück. Wir wurden immer wieder darauf angesprochen und haben die Chance genutzt, als wir im Gespräch waren – wir freuen uns auf das Wiedersehen mit ihm auf dem Berg“, so Robin Frank vom Organisationsteam.

Jan Delay bringt die Disko auf den Haigern

Ein absolutes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am Freitag, 24. Juli: Jan Delay bringt mit Band Funk, Soul, Hip-Hop und Pop auf die Bühne. Der Hamburger Musiker ist bekannt für seine unverwechselbare Stimme, seine intensiven Live-Auftritte und seine unglaubliche Vielseitigkeit. Mit seinem unverkennbaren Stil schafft er es, Generationen zu verbinden – von den frühen Hip-Hop-Jahren mit Absolute Beginner bis hin zu seinen heutigen Funkrhythmen, die jede Bühne in ein Meer aus Bewegung verwandeln.

Seine Shows sind bekannt für Energie, Spielfreude und Charme. Wer am Freitagabend auf dem Haigern ist, darf sich auf ausgelassene Stimmung, Tanz und den unverwechselbaren Groove freuen.

Clueso als Headliner am Samstag

Am Samstag, 25. Juli, übernimmt Clueso die Hauptrolle – einer der erfolgreichsten deutschen Singer-Songwriter der letzten zwei Jahrzehnte. Seit Jahren begeistert er mit seiner genreübergreifenden Kombination aus Pop, Rap und Soul, die ihn zu einem der eigenständigsten Künstler Deutschlands gemacht hat. Hits wie „Chicago“, „Gewinner“ oder „Flugmodus“ haben ihn zu einem festen Bestandteil der Musikszene werden lassen.

Clueso versteht es, seine Songs mit der für ihn typischen Mischung aus Gefühl, Leidenschaft und Tiefgang auf die Bühne zu bringen.

Musik trifft auf soziales Engagement – Spielen für den guten Zweck

Haigern Live! ist weit mehr als ein Musikfestival – es ist ein Zeichen für Zusammenhalt und Verantwortung. Unter dem Motto „Spielen für den guten Zweck“ kommt der gesamte Erlös der Kinderfreizeit Haigern zugute. Dadurch werden jedes Jahr neue Projekte verwirklicht, die das Leben vieler Kinder und Jugendlicher bereichern.

In der Vergangenheit konnten so unter anderem neue Sanitäts- und Materialwagen angeschafft, Hütten instandgehalten, Sonnensegel installiert sowie zahlreiche Spielgeräte und Bastelmaterialien für das Freizeitgelände finanziert werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf der Unterstützung sozial schwächerer Familien, um möglichst vielen Kindern die Teilnahme an der Freizeit zu ermöglichen.

„Wir sind jedes Jahr überwältigt von der Begeisterung der Besucherinnen und Besucher sowie dem Einsatz unserer Helferinnen und Helfer. Ohne diese Gemeinschaft wären viele unserer Projekte nicht umsetzbar gewesen. Der Dank geht an alle, die das Festival und die Kinderfreizeit in so vielfältiger Weise unterstützen“, erklärt Daniel Friedrich, Vorsitzender des Fördervereins Kinderfreizeit Haigern.

Familiensonntag mit großem Rahmenprogramm

Der Sonntag, 26. Juli, gehört traditionell den Familien. Zum Abschluss des Festivals lädt der Familiensonntag mit freiem Eintritt zu einem abwechslungsreichen Programm ein. Neben Live-Musik regionaler Gruppen erwartet die Besucher ein buntes Kinder- und Mitmachprogramm, Bastelstände, Spiele, kulinarische Angebote und viele weitere Aktionen. Der Abschlusstag steht ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Spaß und Freude – ein perfekter Ausklang für vier Tage voller Musik und Begegnungen auf dem Haigern.

Ticketvorverkauf startet am 28. November

Der Vorverkauf für Haigern Live! 2026 beginnt am 28. November (ab 18 Uhr) über die offizielle Website www.haigernlive.de. Wie im Vorjahr sind Tages- und Kombitickets erhältlich. Die Preise sind gestaffelt – je früher man kauft, desto günstiger sind die Tickets.

„Schnell sein lohnt sich, denn so kann man sich ein Festivalerlebnis sichern, das günstiger ist als viele andere Veranstaltungen – und gleichzeitig etwas Gutes tun. Auch als Weihnachtsgeschenk ist ein Ticket für Haigern Live! eine wunderbare Idee“, erklärt Benjamin Hoch vom Organisationsteam.