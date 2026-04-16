Haigern Live! 2026: Grüner Strom für grünes Festival mit Top-Acts

Das populäre Benefizfestival Haigern Live! auf dem 285 Meter hohen Hügel zwischen Flein und Talheim im Kreis Heilbronn kann auf noch stärkeres Engagement durch regionale Partner bauen. Konnten sich die ehrenamtlichen Organisatoren des Non-Profit-Events seit 2009 stets auf die Unterstützung durch Unternehmen aus der Umgebung verlassen, so hat sich jetzt nicht nur die Liste der Firmen verlängert, einige steigen auch größer ein, dazu gehören unter anderem die Technische Universität München, Campus Heilbronn (TUM), die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) und die ZEAG Energie AG. Darüber hinaus tritt die Schwarz Gruppe erstmals als „powered by“-Partner auf. Damit heißt es beim bestens etablierten Festival ganz offiziell: „Die Kreissparkasse Heilbronn präsentiert Haigern Live! 2026 powered by Schwarz Gruppe“.

„Wir sind sehr stolz auf diese Form der Anerkennung, denn nur durch diese Unterstützung kann das Festival überhaupt stattfinden und ihren Erlös der Kinderfreizeit auf dem Haigern zukommen lassen“, freut sich Daniel Friedrich, Vorsitzender des Fördervereins Kinderfreizeit Haigern e.V.

Optimal ins Konzept passt auch der Beitrag der ZEAG Energie AG, liefert sie doch erstmals grünen Strom für das farblich in Grün gehaltene Festival. Haigern Live! ist damit so klimafreundlich wie nie. Der Öko-Strom wird zu 100 Prozent in der Region Heilbronn-Franken erzeugt. „Wir freuen uns, dank der ZEAG das Festival noch nachhaltiger gestalten zu können“, erklärt Robin Frank vom Organisationsteam.

„Haigern Live! ist die unangefochtene Nummer 1 der Festivals in Heilbronn und Umgebung und bringt die Menschen in der Region zusammen,“ sagt ZEAG-Vorstand Franc Schütz. „Haigern Live! steht aber auch dafür, was Menschen zusammen auf die Beine stellen können. Beides gilt auch für uns bei der ZEAG: Gemeinsam machen wir mit den Menschen vor Ort die Energiewende möglich – ab diesem Jahr auch bei Haigern Live!“

Den 100-prozentigen Ökostrom, den die ZEAG und ihre kommunalen Partner direkt vor Ort erzeugen, können Haushalte auch bei sich zuhause nutzen. Das Angebot gilt exklusiv in allen Kommunen, die zusammen mit der ZEAG die Transformation des Energiesystems in der Region vorantreiben.

Neben renommierten nationalen Acts prägen auch regionale Bands und aufstrebende Künstlerinnen und Künstler das abwechslungsreiche Programm des Festivals. Den Auftakt macht am Donnerstag, 23. Juli, die Talheimer Band Grungetime, deren Auftritt im vergangenen Jahr wetterbedingt abgesagt werden musste. Umso größer ist die Freude – bei Band wie Veranstaltern –, dass 2026 der zweite Anlauf gelingt.

Im Anschluss sorgt Sänger Yosu mit authentischem Pop für beste Stimmung, bevor Headliner Kamrad aus Wuppertal, der bereits 2023 das Publikum begeisterte, den Abend mit einem besonderen Heimspielgefühl beschließt.

Am Freitag, 24. Juli, eröffnet die Stuttgarter Sängerin Franzi das Bühnenprogramm mit eigenen Songs, gefolgt von dem charismatischen Sammy Milo, der mit seinem gefühlvollen Indie-Soul überzeugt. Bevor Jan Delay & Disko No. 1 mit unverkennbarem Groove und genreübergreifendem Sound den Berg beben lassen, heizt Das Bo – Mitbegründer der legendären „Fünf Sterne Deluxe“ – mit kräftigen Beats ein.

Der Samstag, 25. Juli, startet mit Mille und die Weichhölzer, die mit Gitarre, Bass, Cajón und Gesang für handgemachten Sound sorgen. Nach ihrer wetterbedingten Absage im Vorjahr treten sie 2026 mit umso mehr Energie auf die Bühne. Danach bringen Zio Wintz & The Mystic Rockaz mit modernem Reggae-Pop und Hip-Hop-Einflüssen sommerliches Flair auf den Haigern. Der Abend gipfelt im Auftritt von Clueso, der neben Klassikern wie „Gewinner“ und „Chicago“ auch neue Songs aus seinem zehnten Studioalbum Déjà Vu 1/2 präsentiert.

Der Stimme-Familiensonntag beginnt traditionell mit dem Gottesdienst. Ab 13 Uhr kommen dann die kleineren Festivalgäste beim bunten Kinderprogramm auf ihre Kosten. Auf der Festivalbühne spielen der Hip-Hop und R&B DJ Soulrocca und Philipp Lumpp – der Singer & Songwriter aus Celversulzbach war bereits 2023 zu Gast. Den stimmungsvollen Abschluss des viertägigen Festivals gestaltet schließlich die Night Live Band, die mit energiegeladenen Interpretationen beliebter Coversongs und gemeinsam mit Max Mutzke für ein musikalisches Finale sorgt, das in Erinnerung bleibt.

Der Vorverkauf über die offizielle Website www.haigernlive.de laufe gut, teilt Robin Frank mit, es gebe allerdings noch ausreichend Karten für all jene, die sich nicht schon beim Verkaufsstart im November 2025 eingedeckt haben. Die Preise für Tages- und Kombitickets sind gestaffelt – je früher man kauft, desto günstiger ist der Preis. Diese Praxis habe sich bewährt und werde vom Publikum geschätzt, sagt Frank. Auch wenn kontinuierlich an Feinheiten gefeilt wird, wesentliche Standards bleiben unverändert. Zwar wurde der Beginn auf den Donnerstag vorverlegt, das Festival dauert dennoch vier Tage.

Auch bei den ehrenamtlichen Helfern können die Organisatoren auf viele fleißige Hände bauen. Mehr als 250 Freiwillige sind nötig, um die Durchführung des Festivals samt mehrtägigem Auf- und Abbau zu stemmen. Sogar Schulklassen erleben bei diesem Arbeitseinsatz eine besondere Form des praxisorientierten Unterrichts. Wer auch zupacken möchte, kann sich über die Homepage melden. Das Gelände muss ziemlich flott komplett geräumt werden, denn bereits am folgenden Wochenende beginnt die erste Ferienfreizeit auf dem Haigern.

Für Kinder von sechs bis 13 Jahren, unabhängig von der Konfession, bietet die katholische Kirche seit den 1950er Jahren in den Sommerferien zwei jeweils zweiwöchige Aufenthalte mit Betreuungen durch erfahrene Begleiter und Pädagoginnen an. Damit sich diesen Spaß mitten in der Natur alle Familien leisten können, schließt der Förderverein mögliche finanzielle Lücken. Das Geld dafür wird zum allergrößten Teil durch das Haigern Live! Festival erwirtschaftet. Jeder Euro vom Gewinn ist für die traditionsreiche Einrichtung bestimmt. „Jedes Jahr werden neue Projekte verwirklicht“, erklärt Daniel Friedrich vom gemeinnützigen Förderverein. So seien bereits neue Sanitäts- und Materialwagen angeschafft, Hütten saniert, Sonnensegel installiert und zahlreiche Spielgeräte finanziert worden. „Ob begeisterte Besucherinnen und Besucher oder aktive Helferinnen und Helfer, wir sind immer wieder überwältigt, wie großartig Wohlbefinden und Wohltätigkeit verbunden werden“, berichtet Friedrich. Weil auf Profit verzichtet werde, könnten die Kinder profitieren.