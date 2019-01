× Erweitern Foto: Volksbank Heilbronn eG Hallo Heilbronn

Jeden zweiten Donnerstag um 19 Uhr heißt es im Abraham-Gumbelsaal der Volksbank Heilbronn künftig »Hallo Heilbronn«. Sascha Straub, in der region bekannter Moderator und Comedian, bittet dazu zwei Persönlichkeiten aus der Region zum Gespräch. Am 14.02. sind der künstler La Rochelle aka Mike Löbl, die »Möglichmacherin« Sabine Oberhardt, Expertin für Profilanalytik und Quantum Profiler®, sowie die beiden Jungunternehmer Steffen Betz und Michael Hermann von »The Game – Die Challenge in Heilbronn«, eingeladen. Am 28.02. spricht die Juristin und aus Funk und Fernsehen bekannte Business Coach Caroline Lüdemann über die Kunst zu wirken. Michael Böttcher, Dirigent der Jungen Orchesterakademie der Region Franken e.V., erzählt über seine Arbeit als Orchesterchef. Musikalisch wird die reihe von den Jazzbeanzz mit Sabine Zimmermann begleitet.

»Hallo Heilbronn«, Do. 14. und 28. Februar, 19 Uhr, Abraham-Gumbel-Saal, Heilbronn,

www.volksbank-heilbronn.de