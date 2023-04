Handpan-Pionier radelt in die Rätsche Geislingen

Der international gefeierte Perkussionist und Handpan-Pionier Manu Delago und seine Band setzen neben der Soundqualität vor allem auf Nachhaltigkeit. Dafür sind sie bereits auf ihrer letzten Konzerttour 1500 Kilometer von Innsbruck nach Amsterdam geradelt. Neu im Team ist die Sängerin und Multiinstrumentalistin Isa Kurz. Zusammen begeben sie sich samt Band unter dem Motto »From the Alps to the North Sea« ab dem 1. Juni auf erneute ReCycling Tour und machen unter anderem Halt in Geislingen. Während der gesamten Tour achtet die Crew auf Verwendung von nachhaltigen Produkten und Materialien, regionalen Produkten beim Catering sowie Müll- und Plastikvermeidung bei den Veranstaltungen. Die Besucher werden ermutigt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Manu Delago, Fr. 9. Juni, 20 Uhr, Rätschen - Kultur im Schlachthof, Geislingen

www.raetsche.com