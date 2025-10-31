Hans Sigl: Ein literarischer Abend voller Gefühl und Musik, 15.12.25

Hans Sigl, österreichischer Schauspieler und Moderator sowie beliebter ZDF-»Bergdoktor«, geht im Dezember erstmals auf große vorweihnachtliche Lese-Tournee. Er präsentiert ein literarisches Potpourri mit heiteren und besinnlichen Geschichten von Autoren wie R.M. Rilke, H.C. Andersen, Oscar Wilde, Antoine de St. Exupéry, Luise Kaschnitz und Kurt Tucholsky sowie der »Geschichte vom Lametta«. Mit Empathie und Ironie entführt Sigl sein Publikum auf eine besondere Reise durch Freud und Leid der schönsten Jahreszeit. Musikalisch begleitet wird er von Michael Armann am Flügel, Bassist Malte Tömißen, Percussionistinnen Maria Schneider und Almuth Lustig sowie bei einigen Terminen von Organistin Katharina Königsfeld. Sigl sagt: »Ich liebe die Nähe zum Live-Publikum und erfülle mir meinen Traum, einen eigenen Literatur-Abend zu gestalten.«

Hans Sigl, Mo. 15. Dezember, 20 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, c2concerts.de