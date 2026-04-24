Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr kehrt Hans Sigl in der kommenden Adventszeit mit einem komplett neuen Programm seiner Weihnachtsshow zurück. Im Dezember 2026 ist der aus der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ bekannte Schauspieler mit „Hans Sigl: The Christmas Show“ in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg live zu erleben. Am 16. Dezember tritt er in Stuttgart auf. Musikalisch wird Hans Sigl dabei von außergewöhnlichen Triobesetzungen aus Klavier, Kontrabass und Percussion begleitet.

Karten für „Hans Sigl: The Christmas Show“ gibt es ab sofort im exklusiven Vorverkauf auf myticket.de und ab Mittwoch, den 29.04.2026 auch an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit einer von Hans Sigl persönlich kuratierten Auswahl heiterer und besinnlicher Weihnachtsgeschichten lädt der Schauspieler das Publikum zu einem stimmungsvollen Abend ein. Humorvolle Texte von Heinz Erhardt und Axel Hacke, weihnachtliche Literaturklassiker von Theodor Fontane und Charles Dickens sowie zauberhafte Wintermärchen aus Skandinavien verbinden sich mit musikalischen Einlagen zu einem abwechslungsreichen Programm. Zwischen leisen Momenten und augenzwinkerndem Humor entsteht eine dichte, atmosphärische Inszenierung, die in die besondere Stimmung der Weihnachtszeit eintauchen lässt. Mit seiner präsenten und zugewandten Art führt Hans Sigl durch den Abend und schafft eine unmittelbare und ganz eigene Beziehung zum Publikum.

Gerahmt wird der Abend von vertrauten Freunden: Michael Armann, seit Jahrzehnten am Flügel, wenn Sigl Lesungen gibt, improvisiert mit Kontrabassist Malte Tönissen und der Percussionistin Almuth Lustig über Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“ oder „Stille Nacht, heilige Nacht“. Bei einigen Shows swingt das Frankfurter Trio von Bastian Weinig, Max Jentzen und Nicolas Hering durch die weltbekannten Melodien.

Hans Sigl: „Ich liebe die unmittelbare Verbindung zum Live-Publikum. Neben meiner schauspielerischen Arbeit für Film und Fernsehen sind Literaturabende für mich eine echte Herzensangelegenheit. Diese besondere Stimmung im Saal und ja, vor allem das gemeinsame Lachen mit dem Publikum machen jeden Abend für mich einzigartig!“

Veranstaltungsdetails:

▪ Datum: Mittwoch, den 16. Dezember 2026

▪ Beginn: 20:00 Uhr

▪ Ort: Liederhalle, Stuttgart

▪ Tickets online: c2concerts.de . eventim.de . myticket.de